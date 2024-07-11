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Türkiye
AA 11.07.2024 22:40

Gümrük Muhafaza ekipleri 230 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'nda 16 milyon lira değerinde 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri 230 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
[Fotograf: AA]

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük müdürlüğüne gelen konteyner, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza ekipleri 230 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Kaçak sigaraların yaklaşık piyasa değeri 16 milyon lira 

Riskli değerlendirilen konteynerde demir kaplamalarla sabitlendiği görülen kolileri açan ekipler, içerisinde beyan harici yabancı bandrollü kaçak sigara gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaçak sigaraların yaklaşık piyasa değerinin 16 milyon lira olduğu açıklandı.

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Gümrük Muhafaza İstanbul Sigara Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık
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