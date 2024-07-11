Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, DHA 11.07.2024 22:20

Bakan Kurum depremden etkilenen Adıyaman'da

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'yı da ziyaret edecek olan Bakan Kurum çalışmaları yakından inceleyecek.

Bakan Kurum depremden etkilenen Adıyaman'da
[Fotograf: DHA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, akşam saatlerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'a gitti.

Bakan Kurum, havaalanında; Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili İshak Şan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı.

Bakan Kurum depremden etkilenen Adıyaman'da

Bakan Kurum, ilk olarak valiliği ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, yarın kentte yapımı devam eden afet konutları ve yerinde dönüşüm projelerini inceleyecek.

Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya gidecek olan Kurum, valiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek il koordinasyon toplantılarına katılacak, afet konutlarını inceleyecek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyecek.

ETİKETLER
Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum
Sıradaki Haber
NATO'da Türkiye masadan eli güçlü kalktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:59
Bakan Göktaş, Senegalli mevkidaşı Dieye ile görüştü
22:31
TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu
22:12
Hamas: Ateşkes müzakerelerinde yeni gelişme olduğu yönünde bildirim almadık
22:33
Diyarbakır'da serinlemek için çaya giren 2 çocuk boğuldu
22:38
NATO'da Türkiye masadan eli güçlü kalktı
21:48
İsrail Savunma Bakanı: 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkes soruşturulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı
FOTO FOKUS
15 Temmuz kahramanlarından Özgür Gençer, Külliye önünde şehit oldu
15 Temmuz kahramanlarından Özgür Gençer, Külliye önünde şehit oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ