Az Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 11.07.2024 21:04

Kars’ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar ve sağanak kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su birikintileriyle göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kars’ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: DHA]

Kars’ta akşam saatlerinde sağanak ve fırtına ektili oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca yağan sağanak yağmur sebebiyle kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile kaplandı.

Yağmura yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Yusufpaşa ve Sukapı mahallelerini birbirine bağlayan Kars çayı üzerindeki köprü suyla kaplanınca sürücüler zor anlar yaşadı.

Faik Bey Caddesi ve İnönü Caddesi de yağmur sularıyla göle döndü. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, tahta ve benzeri malzemeler koyarak sudan korunmaya çalıştı.

Kars’ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Elektrik akımına kapılan 2 inek öldü

Yağmurun ardından Kars’ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Paşaçayır Mahallesinde şiddetli rüzgâr ve sağanakla birlikte elektrik direğinden kopan kabloların temas ettiği 2 inek, akıma kapılarak öldü.

Şiddetli rüzgar sebebiyle Halit Paşa caddesinde kökünden sökülen bir ağaç devrildi. Ağacın devrildiği sırada yolda araç ve yaya olmaması can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

Kars’ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına ağacı kökünden söktü

Yusufpaşa Mahallesi Muhtarı Ferit Koç, durumu belediye yetkililerine bildirerek, ağacın yerinden kaldırılması talebinde bulundu. Ardından olay yerine gelen ekipler ağacı hızar makinesi ile parçalara ayırıp kaldırdı.

Yetkililer fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ETİKETLER
Kars Sağanak Fırtına Yağış
Sıradaki Haber
Mobilya yüklü tırda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
Fransa, Yeni Kaledonya'da güvenlik güçlerine ekipman takviyesini sürdürüyor
20:33
Netanyahu: Zaman alsa da hedefe ulaşıncaya kadar Gazze'ye saldırılar sürecek
20:19
Bakan Şimşek: Önümüzdeki aylar programın sonuçlarını çok daha iyi şekilde göreceğiz
19:33
BM: Gazze'de yarım milyon insan "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya
19:31
ABD'den, Filistinlilerin topraklarını gasbeden 3 İsrailli kişi ve 5 kuruluşa yaptırım
19:30
Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan NATO'ya lojistik destek için ortak niyet mektubu imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı
FOTO FOKUS
15 Temmuz kahramanlarından Özgür Gençer, Külliye önünde şehit oldu
15 Temmuz kahramanlarından Özgür Gençer, Külliye önünde şehit oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ