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Türkiye
AA 11.07.2024 19:40

İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi

İstanbul'da 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart'ta indirim oranları yüzde 10'a düşürüldü.

İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi temmuz ayı üçüncü oturumunda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talebi görüştü. Görüşmelerin ardından teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporuna göre, lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeyen ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılacak.

30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacak.

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