Şule Çet davasında sanıklar hakkındaki hükmün gerekçesi açıklandı25 Aralık 2019 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 19:06
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı.
Önce darbedildi, ardından plazanın 20'nci katından aşağı atıldı. Sanıklardan birine müebbet diğerine 18 yıl hapis cezası verildi.
Üniversite öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesine ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.
Davanın gerekçeli kararı açıklandı
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık'ta görülen davada sanık Çağatay Aksu'ya Şule Çet'e yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Çağatay Aksu hakkında ayrıca "nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 12 yıl hapis cezası verildi.
Diğer sanık Berk Akand'ın suçlara yardım ettiğine hükmedildi, 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
İntihar süsü verilmek için pencereden atıldı
Mahkeme, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı.
Gerekçede, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Çağatay Aksu tarafından darbedildiği belirtildi.
Sanıkların, Şule Çet'in öldüğünü anladıktan sonra intihar süsü vermek için de pencereden attıkları belirtildi.
Kaynak: TRT Haber