Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmişti.

Katil zanlıları Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın yargılandığı ikinci duruşmada keşif kararı alındı.

Bu karar üzerine, davanın görüldüğü Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinin başkan ve üyeleri Çet'in hayatını kaybettiği Mevlana Bulvarı'ndaki plazaya gitti.

Heyete, tarafların avukatları da eşlik ederken, sanıklar güvenlik gerekçesiyle keşfe getirilmedi.

Mahkeme başkanı ve üyeler, adli tıp kurumundan bir uzman ve bir inşaat mühendisinden oluşan bilirkişi heyetiyle olay yerinde inceleme yaptı.

Ayrıca olay yerine ilk gelen polis memurunun da bilgisine başvuruldu.

Keşif sonrası hazırlanacak raporun 10 Temmuz’da görülecek üçüncü duruşmaya yetiştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber