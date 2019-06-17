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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
17 Haziran 2019 Pazartesi 22:41 - Son Güncelleme 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü.
Kaynak: AA
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