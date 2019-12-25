Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti, Kırsal kalkınma ve yeni mezunlar için "uzman eller" projesini hayata geçirdi. Projeyle 100 üniversite mezunu girişiciye hibe desteği verilecek.

Proje, Amasya, İzmir, Düzce ve Merdin'de uygulanacak. Destekten üniversitelerin tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık, su ürünleri ve gıda bölümlerinden mezun olanlar yararlanabilecek.

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, "Biz bunu köylerde yetişmiş gençlerimiz meslek mensubu olmuş gençlerimizi kırsalda istihdam etmek ve kendi işlerinin patronu olmak gayesiyle böyle bir proje tasarladık. bunlar hem kırsalda rol model çiftçi olacak böylece kırsalda yaşayan insanların geliri artmış olacak." dedi.

"Uzman Eller" projesi için başvurular başladı, 17 Şubat'a kadar sürecek. Ondan önce hayata geçen genç girişimciler projesi ise meyvesini vermeye devam ediyor.

Genç çiftçi projesinden yararlanan bir girişimci 2018 yılında sera kurdu. Girişimci, hibe desteğiyle kurduğu bu serada şimdi sebze ve meyve yetiştiriyor.

Girişimci Tahir Yamaner, "600 metrekare serayı kurdurdum 30 bin hibe desteğiyle şu anda hem yazlık ve kışlık sebze olarak üretim yapmaktayız. Mesleğimle ilgili eksikleri tamamlamamda yardımcı oldu tüketiciler ürettiğimiz ürünlerden memnun." diye konuştu.

Uzman Eller projesinin önümüzdeki yıllarda farklı illerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Haber: Şeyma Bay

Kameraman: Mert Karacan