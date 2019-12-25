Asgari ücretin belirlenmesi için şu ana kadar 3 toplantı yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılının asgari ücreti belli olacak.

2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili görüşmeler 2 Aralık 2019 tarihinde bakanlıkta başlamıştı. Dördüncü ve son toplantıya yine bakanlık ev sahipliği yapacak. Kritik toplantı ise yarın…

“Tarafları memnun edecek bir adım atarız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya temaslarının ardından yaptığı açıklamada asgari ücrete de değinmiş, “tarafları memnun edecek bir adımı atarız.” demişti.

Sendikaların talebi 2 bin 578 lira

20 Aralık’ta üç işçi sendikası (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) yaptığı ortak basın açıklamasında asgari ücret taleplerinin minimum 2578 lira olduğunu açıklamıştı.

Daha öncesinde de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.

Basın toplantısında üç sendikanın aynı rakamda yani 2 bin 578 rakamında uzlaştığı açıklandı.

Asgari ücret görüşmelerine en fazla üyeye sahip sendika olarak katılmaya hak kazanan Türk-İş, sürecin her aşamasında diğer iki sendikayı da bilgilendirdi.

TÜİK verilerine göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı 2 bin 86 lira 80 kuruş

Asgari ücret zammı ile ilgili gerçekleştirilen 3. toplantı işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşmişti. TİSK yetkilileri asgari ücretteki aşırı artışın işsizliği tetikleyebileceğine dikkat çekmişti.

17 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri asgari ücretin belirlenmesinde rol oynayan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıkladı. TÜİK hafif işler statüsündeki işçiler için bin 940 lira, orta ağırlıktaki işler için 2 bin 86 lira 80 kuruş, ağır işler içinse 2 bin 331 TL belirledi.

2020'de AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücretteki artışın etkilediği bir diğer gelir kalemi ise asgari geçim indirimi. İşçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimi de asgari ücretteki artış oranı kadar artacak. Şu anda en düşük AGİ ücreti 191 lira 88 kuruş.

Komisyon 15 kişiden oluşuyor.

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

10 yılın asgari ücretleri…

2008

İlk 6 Ay için: 608,40 TL

İkinci 6 Ay için: 638,70 TL

2009

İlk 6 Ay için: 666,00 TL

İkinci 6 Ay için: 693,00 TL

2010

İlk 6 Ay için: 729,00 TL

İkinci 6 Ay için: 760,50 TL

2011

İlk 6 Ay için: 796,50 TL

İkinci 6 Ay için: 837,00 TL

2012

İlk 6 Ay için: 886,50 TL

İkinci 6 Ay için: 940,50 TL

2013

İlk 6 Ay için: 978,60 TL

İkinci 6 Ay için: 1021,50 TL

2014

İlk 6 Ay için: 1071,00 TL

İkinci 6 Ay için: 1134,00

2015

İlk 6 Ay için: 1201,50 TL

İkinci 6 Ay için: 1273,50 TL

2016

1300,99 TL

2017

1404,06 TL

2018

1603,12 TL

2019

2020,90 TL

Kaynak: TRT Haber

