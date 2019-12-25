TürkAkım’dan gaz akışının başlamasına az bir süre kaldı. Rus doğalgazı Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşınacak. Resmi açılış 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye, 2019'a enerjide hayata geçirdiği dev projelerle damga vurdu. TürkAkım ve TANAP projeleriyle ilgili son adımlar atıldı. TANAP, Türkiye'ye yapılan en büyük enerji yatırımlarından biri. Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının yeni pazarlara ulaştırmasını sağlayacak güvenli bir hat.

Projenin TANAP kısmı bin 850 kilometre, Avrupa'ya uzanan kısmı ise 878 kilometre.

TürkAkım’dan gaz akışının başlamasına az bir süre kaldı. Rus doğalgazı Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşınacak. Resmi açılış 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla gerçekleşecek. Detayları @trthaber muhabiri Hüseyin Günay aktardı. pic.twitter.com/lp5ySTQILu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2019

Yaklaşık 7 milyar dolara mal olan proje 16 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip. Bunun 6 milyar metreküpü Türkiye'de kalacak. İşte o hattın Avrupa'ya bağlantısı sağlandı.

30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hattın açılışını yaptı. Azerbaycan gazının Türkiye'den geçişi sağlanarak Avrupa'ya aktarımı yapılıyor. Böylece hattın Avrupa'ya bağlantısı sağlandı. Ve TürkAkım Projesi. Rusya ile Türkiye arasındaki en büyük enerji projelerinden biri. Artık sona gelindi.

Projenin 935 kilometre uzunluğundaki deniz altı hattı Kasım 2018'de tamamlanmıştı. Bu yıl içerisinde de ilk gaz aktarımı için kritik eşik aşıldı. Rusya'dan başlayan hattın kara ve deniz kısımları birleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla Rusya'dan 31,5 milyar metreküp gaz taşınacak. Gazın yarısı Türkiye'de kullanılacak. Geri kalanı ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılacak.

Türk Akım projesinin resmi açılışı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak'ta yapılacak.

Kaynak: TRT Haber