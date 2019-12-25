Türkiye, 2019'da attığı yapısal adımlar ve tedbirlerle ekonomide dengelenme sürecine geçti. Peki, 2020'de Türkiye ekonomisini neler bekliyor?

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Levent Yılmaz, enflasyon oranının aşağı yönlü gitmesine olanak sağlanmasının Merkez Bankasının elini güçlendirdiğini söyleyerek, "Dolayısıyla Merkez Bankası tek haneli faize doğru 2020'de gidecektir" dedi.

Ekonomideki olumlu hava büyüme verilerine de yansıdı. İlk iki çeyrekteki daralmanın ardından Türkiye ekonomisi 2019'un 3'üncü çeyreğinde büyümeye geçti. Yılmaz, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Rekabetçi kurun dengelenmeye başladığı seviyelerde eskisi kadar büyük cari açık vermeden büyümemizi sağlayabilecek gibi görünüyor. Hem cari açık vermeden hem büyümeyi sağlamak, Türkiye'nin yapısal bir sorununa çare üretmeye başladığının gösterir."

"Onlar parasal genişlemeye devam edecekler"

Dünya ekonomisinde de gözlerin çevrildiği nokta ABD ve Avrupa Birliği merkez bankalarının 2020'de alacağı faiz kararlarında.

"Amerika Merkez Bankasında 2020 için yeni bir faiz indirimi olmayacağı yönünde bir beklenti var. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği Merkez Bankası kararı açıklandı. Orada faizlerde bir değişiklik olmayacak yeni yıl için görünen o. Onlar parasal genişlemeye devam edecekler."

Yeni yılda küresel ekonominin gündeminde ticaret savaşları, ülkelerin büyüme hızları ve finansal politikaları da yer alacak.

Kaynak: TRT Haber