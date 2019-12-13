Ekonomi
Kamu bankaları 2020 öncesinde faizi tek haneye düşürecek13 Aralık 2019 Cuma 10:54 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 11:19
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası'nda Kayseri İş Dünyası Programı'nda konuşuyor.
Albayrak, "Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek" dedi.
Albayrak, şunları söyledi:
"Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor."
Kaynak: TRT Haber, AA
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