Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası'nda Kayseri İş Dünyası Programı'nda konuşuyor.

Albayrak, "Kamu bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek" dedi.

Albayrak, şunları söyledi:

"Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor."

Kaynak: TRT Haber, AA