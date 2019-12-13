Sağlık Bakanlığının personel alım duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık; ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu 8 bin 845 personel alacak.

Alınacak personel; hemşire, sağlık teknikeri ve ebe başta olmak üzere birçok branşta istihdam edilecek.

Başvurular 19 Aralık'a kadar sürecek

Bugün başlayan tercih işlemleri 19 Aralık 2019 saat 23.59'a dek sürecek.

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemleri AİS üzerinden yapabilecek.

Kaynak: TRT Haber