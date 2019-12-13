Sağlık
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı13 Aralık 2019 Cuma 02:50 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 02:52
Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 personel alıyor. Alıma ilişkin tercihler ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapılabilecek. Bugün başlayan başvurular 19 Aralık'a kadar sürecek.
Sağlık Bakanlığının personel alım duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlık; ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu 8 bin 845 personel alacak.
Alınacak personel; hemşire, sağlık teknikeri ve ebe başta olmak üzere birçok branşta istihdam edilecek.
Başvurular 19 Aralık'a kadar sürecek
Bugün başlayan tercih işlemleri 19 Aralık 2019 saat 23.59'a dek sürecek.
Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemleri AİS üzerinden yapabilecek.
Kaynak: TRT Haber