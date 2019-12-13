Sanayi üretimi arttı13 Aralık 2019 Cuma 10:02 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 10:18
Sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.
2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.
Kaynak: TRT Haber