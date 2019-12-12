Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Son üç yılda toplam 33 bin 220 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim ve dağıtım hattı inşa edilmiş olup, toplam iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu dünyanın etrafını 4 kez dolaşacak seviyede 162 bin kilometreyi aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Dönmez, "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. Üretimine yılbaşı itibarıyla başlayacak. Öyle tahmin ediyorum, mayıs veya haziranda ilk yerli güneş panellerini üretiyor olacağız." diye konuştu.

ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin konuşan Dönmez, "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

