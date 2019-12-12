İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. Aralık ayı meclis toplantısında belediye hizmetlerine yüzde 15'e varan oranlarda zamlandı.

Yeni düzenleme ile İSPARK otopark ücretleri artırıldı. 1'inci bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri ilk 1 saat için 11 liradan 12 buçuk liraya, 2'inci bölgede ise 8 liradan 9 liraya yükseldi.

Açık otoparklar 1'inci bölgede 9 lira, 2'inci bölgede 13 lira oldu. Yol kenarı otopark ücretleri 1'inci bölgede 14 liraya, 2'inci bölgede 9 liraya çıkarıldı.

Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti de arttı. Yeni tarife 600 lira oldu.

Hal araç girişleri de zamlandı. Tır sürücüleri yeni tarifeye göre ilk bir saat için 16 lira ödeyecek.

Kamyon ve otobüslerden 11 buçuk, otomobillerden 9 lira alınacak.

Kayışdağı Darülaceze'de en düşük 925 lira olan aylık bakım ücreti de zamlanarak bin 20 lira oldu.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen yeni fiyat tarifeleri 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: TRT Haber