Konutta KDV ve tapu harcı indirimleri sona eriyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yılın son haftasını değerlendirmek istiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mart ayında KDV yüzde 8'e, tapu harcı ise yüzde 3'e indirildi.

Bu indirimlerle vatandaşın cebi rahatladı. 500 bin liralık gayrimenkul, 55 bin lira daha ucuza alındı.

Faiz oranlarının da düşmesiyle konut satışları 4 ayda hızlı bir artış yakaladı. Sıfır konutta stokların yüzde 40 azaldığı belirtiliyor.

Bu indirimler sayesinde satışlarında yüzde 20-30 civarında artış gerçekleştiğini belirten Fuzul Yapı Satış Pazarlama Müdürü Engin Ayaz, özellikle teslime yakın projelerde güven faktörü olması sebebiyle stokları oldukça erittiklerini söyledi.

Öte yandan sektör temsilcileri, konut sektöründe yakalanan bu ivmenin devam etmesi için indirimlerin sürmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber