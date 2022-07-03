Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen çocuğu çevredekiler kurtardı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tarsus ilçesinde, Gazipaşa Bulvarı'nda annesiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybeden çocuk, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Annesinin yardım talebini duyan iki genç, suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.
Çevredekilerin de yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk annesine teslim edildi.
Akıntı nedeniyle zorlanan gençler, ip ve sopa yardımıyla sudan çıktı.
Kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıyan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mersin
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