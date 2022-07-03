Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 13:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi ayakta tedavi edildi.
Öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede yangın çıktı.
13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın kısa sürede söndürüldü
Ekipler, merdivenli araçla aralarında çocukların da bulunduğu bir aileyi kurtardı.
Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
3'ü itfaiye eri 6 kişi, dumandan etkilendi. Bu kişilere, ambulanslarda ayakta müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeni ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır Yangın
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