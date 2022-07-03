Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Motosikleti ayaklarıyla kullandı: O anlar kamerada
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi motosikletin direksiyonunu ayağıyla kontrol etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
D-400 kara yolunda bir kişi, motosikletin koltuğuna uzanıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek trafikte ilerledi.
Durumu fark eden başka bir araçtaki yolcu, bu anı cep telefonuyla kayda aldı.
Vatandaşın uyarısına aldırış etmeyen motosikletli, tehlikeli yolculuğuna devam etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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