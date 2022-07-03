Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Seferihisar'daki yangın da kontrol altında

Öte yandan Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kısa süre kontrol altına alındı.