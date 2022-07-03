Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki ilçede çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. İki ilçedeki yangın, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edilmeye başlandı.
Yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Seferihisar'daki yangın da kontrol altında
Öte yandan Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kısa süre kontrol altına alındı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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