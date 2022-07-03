Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da oksijen tüpü patladı, 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinde, klimalara bakım yapılırken oksijen tüpü patladı. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt'taki bir tıp merkezinde, klima gazlarının doldurulduğu sırada oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı.
Patlama sesi, tıp merkezinin çevresinden de duyuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan Aydın Adıyaman'a ilk müdahaleyi sağlık merkezi çalışanları yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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