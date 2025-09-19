Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA, İHA 19.09.2025 18:21

Sucuklu yumurta Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Afyonkarahisar'da 25 metrekarelik tavada pişirilen 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurta, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Sucuklu yumurta Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
[Fotograf: DHA]

UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan sucuklu yumurta için 7. Gastro Afyon Festivali kapsamında rekor denemesi yapıldı.

1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile 25 metrekarelik dev tavada 30 şefin hazırladığı sucuklu yumurta Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde pişirildi.

Gemici, pişirilen sucuklu yumurtayı önce tadan, daha sonra ağırlığını ölçen ve ardından sucuklu yumurtanın Guinness Rekorlar Kitabına girdiğini açıkladı:

"Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekorunu kırabilmek için Guinness Dünya Rekorlarından minimum verilen ağırlık sayısı 1000 kilo olarak belirlenmişti. Bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlenmiştir. Büyük bir sevinçle Guinness Dünya Rekoru 'nu ilan ediyorum. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası bugünden itibaren yeni rekortmenleri Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu."

ETİKETLER
Afyonkarahisar Yumurta
Sıradaki Haber
Telefon dolandırıcılarının 650 yıla kadar hapsi istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
NATO: Estonya'nın sahasına giren Rus jetleri durduruldu
18:44
AB'den Rusya'ya: Estonya'nın hava sahasının ihlali son derece tehlikeli bir provokasyon
18:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs-ü Şerif’e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz
17:22
Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasında
18:00
Abbas, BM'ye videokonferansla katılacak
17:21
Türkiye ve Mısır'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ