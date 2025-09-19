Sucuklu yumurta Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan sucuklu yumurta için 7. Gastro Afyon Festivali kapsamında rekor denemesi yapıldı.

1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile 25 metrekarelik dev tavada 30 şefin hazırladığı sucuklu yumurta Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde pişirildi.

Gemici, pişirilen sucuklu yumurtayı önce tadan, daha sonra ağırlığını ölçen ve ardından sucuklu yumurtanın Guinness Rekorlar Kitabına girdiğini açıkladı:

"Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekorunu kırabilmek için Guinness Dünya Rekorlarından minimum verilen ağırlık sayısı 1000 kilo olarak belirlenmişti. Bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlenmiştir. Büyük bir sevinçle Guinness Dünya Rekoru 'nu ilan ediyorum. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası bugünden itibaren yeni rekortmenleri Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu."