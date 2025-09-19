Çok Bulutlu 17ºC Ankara
TRT Haber 19.09.2025 12:51

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada

İstanbul’dan Van’a giden yolcu otobüsü, Kırşehir Mucur’da kamyonetle çarpıştı. Kazada yolcular yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’dan Van’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, 16 Eylül tarihinde sabah saatlerinde Kırşehir’in Mucur ilçesi girişinde tali yoldan ana yola çıkan bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışma anı otobüsün içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazada hafif şekilde yaralanan bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yaşanan panik ve korku ise kameralara yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. İddiaya göre İstanbul’dan Van’a doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan bir kamyonetle yandan çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs savruldu, ancak sürücü H.S.’nin yaptığı ani manevra olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yolcular, ilk müdahalenin ardından Mucur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Otobüs Trafik Kazası Van
