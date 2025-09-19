Çok Bulutlu 17ºC Ankara
AA 19.09.2025 11:23

'Polis' ve 'savcıyız' diyerek 37 milyon liralık vurgun yaptılar

Ankara'da, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

'Polis' ve 'savcıyız' diyerek 37 milyon liralık vurgun yaptılar
[AA-Arşiv]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak 9 müştekiden 37 milyon 550 bin lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Dolandırıcılık Polis
