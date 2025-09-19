Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
Türkiye
İHA 19.09.2025 10:18

Hareket eden aracı tek eliyle durdurdu

Hatay'da park halindeyken hareket eden aracı kazaya karışmadan tek eliyle durduran kadının faciayı önlediği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Spor için geldiği salonunun önüne aracını park eden Serap Mutlu, park halindeki başka bir aracın harekete geçtiğini fark etti. Mutlu, hiç düşünmeden aracın arkasına geçerek tek eliyle aracı durdurmaya başardı. Sporcu kadının, el freni çekilmeyen aracı tek eliyle durdurduğu ve faciayı önlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre el freni çekilmeyen aracın arkasında bekleyen Mutlu, aracın sahibinin gelmesiyle muhtemel bir kazayı önlemiş oldu.

"Sporun faydası varmış"

El freni çekilmeyen aracı müdahale ederek kazaya sebep olmadan durduran Serap Mutlu, `Birkaç gün önce spora geliyordum, aracımı park ettim. Araçtan eşyalarımı aldım ve bu taraftan yürümeye başladım. Sonra aniden bir aracın kaydığını fark ettim. Dönüp dikkatli baktığımda yavaş yavaş kaymaya başlayıp gittikçe hızlanıyordu. O an hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. İyi ki de durdurdum, çünkü bu caddede trafik çok yoğundu. Çevre yolunda çok hızlı araçlar geçiyor. Kimsenin zarar görmemesi çok güzel. İlk önce içerideki spor mekanın sahibi, beni gönül kahramanı olduğumu söyledi. Aslında olayın ne kadar önemli olduğunu sonradan gerçekten anladım. Eğer aracı tutmasaydım büyük faciaya sebep olabilirdi. Oğlum videoyu izleyince, 'anne tek elle tutmuşsun' dedi. Sporun faydası varmış. Çünkü gerçekten bir faciaya olabilirdi, o yüzden hiç tereddüt etmedim. Yine olsa yine yapardım. Biraz dikkat diyorum ve ufak hatalar büyük sorunlara neden olabiliyor. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. El frenini çekmeyi unutmayalım` ifadelerini kullandı.

