Ankara
TRT Haber 19.09.2025 07:51

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede azalan hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas ve Erzincan çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Aynı gün rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü, yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, Orta ve Batı Akdeniz ile Ege Bölgesi'nin açık ve güneşli geçmesi bekleniyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, İstanbul'da 27, Ankara'da 25, İzmir'de 32, Antalya'da 34, Adana'da 36, Diyarbakır'da 29, Samsun'da 24 derece civarında seyredecek.

Hava Durumu Meteoroloji
