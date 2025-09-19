3 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köyceğiz

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.

Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.

"Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor"

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural da yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yangının yayıldığı bölgede çok sayıda ev bulunduğunu dile getiren Vural, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Bölgede Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi, 190 personelin yanı sıra itfaiye, AFAD, Jandarma, Emniyet, İHH ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun müdahaleye başlayan hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere su ve kumanya dağıttı.

Aydın

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gece çıkan 7 yanından 4'ü söndürüldü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında gece saatlerinde peş peşe yangınlar meydana geldi.

Buna göre, ilk yangın, Aydın Çine Soğukoluk köyü ve Muğla Milas Akkovanlık köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Saat 22.12 de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın, Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi saat 22.35 de çıkan yangına ekipler hızlı şekilde müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Üçüncü yangın, Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37 de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dördüncü yangın, Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinde çıktı. Saat 00.36 da çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beşinci yangın, Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Altıncı yangın, Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yedinci yangın, Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 03.34 de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.