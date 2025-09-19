Parçalı Bulutlu 10.3ºC Ankara
TRT Haber 19.09.2025 06:08

Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı

13 ilde beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar beklenen Adıyaman, Bitlis, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Van, kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

