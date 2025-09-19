Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.09.2025 08:24

İstanbul'da trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 17 motosiklet sürücüsünün yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

İstanbul'da trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen hafta Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde motosikletli sürücülerin tehlikeli davranışlarda bulunduğuna dair yoğun ihbarlar aldığını belirtti.

Bu ihbarlar üzerine harekete geçen ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini aktaran Yerlikaya, M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücülerin video kaydı alınarak yakalandığını kaydetti.

 

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca; tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik, aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden idari para cezası uyguladı.

2 sürücünün ehliyetinin iptal edildiğini ve işlem yapılan tüm motosikletlerin trafikten men edildiğini vurgulayan Yerlikaya, şahıslar hakkında "Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Açıklamasında denetimleri gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezi’mizi ararsanız, biz gereğini yaparız. Trafik bir kültürdür; bu kültürü hakim kılmak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
İsrail'in Gazze saldırılarını yoğunlaştırması boykot çağrılarını yeniden gündeme getirdi
10:40
TEKNOFEST İstanbul üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
10:52
İki yurt müdürü görevden alındı
10:23
İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi
10:27
Bakan Yumaklı, orman gönüllülerine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi
10:24
Hareket eden aracı tek eliyle durdurdu
Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Balıklıgöl'ü ziyaret etti
Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Balıklıgöl'ü ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hareket eden aracı tek eliyle durdurdu
Hareket eden aracı tek eliyle durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ