İstanbul'da trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen hafta Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde motosikletli sürücülerin tehlikeli davranışlarda bulunduğuna dair yoğun ihbarlar aldığını belirtti.

Bu ihbarlar üzerine harekete geçen ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini aktaran Yerlikaya, M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücülerin video kaydı alınarak yakalandığını kaydetti.

"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan 17 Motosiklet Sürücüsü Polisimizden Kaçamadı ❗"



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce; Cebeci Tüneli Bağlantı yolu üzerinde motosikletli sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde geçen hafta… pic.twitter.com/KmjTRluO1d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 19, 2025

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca; tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik, aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden idari para cezası uyguladı.

2 sürücünün ehliyetinin iptal edildiğini ve işlem yapılan tüm motosikletlerin trafikten men edildiğini vurgulayan Yerlikaya, şahıslar hakkında "Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Açıklamasında denetimleri gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezi’mizi ararsanız, biz gereğini yaparız. Trafik bir kültürdür; bu kültürü hakim kılmak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.