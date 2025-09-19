Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.09.2025 16:44

Telefon dolandırıcılarının 650 yıla kadar hapsi istendi

Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 41'i tutuklu 52 sanık hakkında dava açıldı.

Telefon dolandırıcılarının 650 yıla kadar hapsi istendi

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Telefonla dolandırıcılık yöntemlerinin detaylı olarak anlatıldığı iddianamede, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla bir araya geldiği ve örgütlü bir şekilde devamlılık arz eden faaliyetlerde bulundukları, bu nedenle suçun örgütlü olarak değerlendirildiği belirtildi.

Müştekilerle olan telefon görüşme kayıtları ile ses analizlerinin de yer aldığı iddianamede, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kişilerin bilgilerini yasa dışı programlar üzerinden ele geçiren sanıkların, aradıkları müştekilere kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledikleri kaydedildi.

Kimlik bilgilerini ele geçirip, sahte kimlik hazırlamışlar

İddianamede, "atıcı" olarak tabir edilen kişinin, sahte polis kimliği ile sözde yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı ileri sürülen kişilerin üzerinden mağdurların kimlik bilgilerinin kullanılarak hazırlanan sahte kimliğin çıktığını söylediği müştekilerden banka hesaplarına para göndermelerini sağladıkları ve bu şekilde dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri bilgisine yer verildi.

Sanıkların 26 müştekiyi 9 milyon 735 bin 326 lira dolandırdığı aktarılan iddianamede, belirli bir iş bölümü içerisinde eylemleri gerçekleştiren sanıkların, yabancı uyruklu kişiler adına açılan GSM hatları üzerinden mağdurları aradığı ifade edildi.

Hazırladıkları sahte kimlik belgelerini WhatsApp üzerinden mağdurlara göndermişler

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Atıcı şüpheliler, müştekiler adına kişisel verilerini içeren sahte kimlik belgeleri düzenleyerek müştekilere WhatsApp üzerinden farklı fotoğrafın bulunduğu sahte kimlik belgesini gönderip yakalanan kişi veya kişilerin üzerinde bu kimlik belgesinin çıktığı, kimlik belgesinin yasadışı işlerde kullanıldığı, kimliği taşıyan kişinin terör soruşturması geçirdiği, FETÖ mensubu olduğu, kuyumcuda işlemler yaptığı, kimlik bilgilerinin banka personelinden sızdırıldığı, kuyumcu ve banka personelinin de yakalanacağı, operasyon yapılacağı gibi söylemlerle müştekileri aldattıkları, müştekilere zaman zaman WhatsApp üzerinden sahte polis kimliği gönderdikleri, bu şekilde 26 müştekiyi dolandırıp haksız menfaat elde ettikleri anlaşılmaktadır."

Şüphelilerden Ahmet D, Halil D, Mehmet D, Muhammed Emir Y. ve İsmail D'nin 26 müştekiye karşı 26 kez kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlediğine dikkati çekilen iddianamede, "Şüphelilerin zincirleme şekilde kendilerini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçlarını işledikleri anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, sanıkların süreklilik ve devamlılık içeren faaliyetlerinden dolayı örgüt olarak değerlendirildikleri belirtilerek, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen tutuklu sanıklar Mehmet D, Ahmet D, Halil D, İsmail D. ve Muhammet Emir Y. için 26 kez "nitelikli dolandırıcılık", "şantaj", "örgüt kurma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve farklı suçlardan 324'er yıldan 650'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklardan Vezir K, Enver K. ve Ramazan G. hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık", "örgüte üye olma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve farklı suçlardan 40'ar yıldan 76'şar yıla, geri kalan 44 şüpheli için de "nitelikli dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma" ve farklı suçlardan 10'ar yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
İzmir'de balık ölümleri yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
TEKNOFEST'te savunma alanında imzalar atıldı
16:42
Hazine ve Maliye Bakanlığından "vergisiz döviz" iddialarına yalanlama
16:34
Bakan Fidan: Bölge ülkeleriyle ortak güvenlik konusunu masaya yatırmalıyız
16:22
Türkiye 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek
16:46
Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilecek
16:16
Doğal gaz son 10 yılda üretimi en fazla artan enerji kaynağı oldu
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ