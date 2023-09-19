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Türkiye
AA 19.09.2023 10:29

Suç örgütü yöneticisi firari Şerafettin Dadaş, Alanya'da yakalandı

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin "azmettirme suçundan" aranan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş yakalandı.

Suç örgütü yöneticisi firari Şerafettin Dadaş, Alanya'da yakalandı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince 15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonunda firari Dadaş, Alanya ilçesinde yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milletimizin huzurunu kaçıran şehir eşkiyalarına göz açtırmayacağız. Çökerteceğiz. Organize suç örgütlerinin inlerine gireceğiz, onlara nefes aldırmayacağız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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