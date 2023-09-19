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Türkiye
DHA 19.09.2023 09:52

Hayali ihracatla 23 milyon dolarlık dolandırıcılık: 17 gözaltı

Hayali ihracat yaparak kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğratan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Hayali ihracatla 23 milyon dolarlık dolandırıcılık: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat yaparak devleti zarara sokanlarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda tekstil işiyle uğraşan şüphelilerin, gümrük müdürlüklerine sahte banka dekontu ibraz ederek, düşük vergilerle ithalat yaptığı belirlendi. Ekipler, hayali ihracattan elde edilen KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullanıldığını da tespit etti.

1 yıl fiziki ve teknik takip yapıldı

Konuyla ilgili yaklaşık 1 yıl fiziki ve teknik takip yapan ekipler, 21 şüpheliyi tespit etti. Aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracı kişilerin de bulunduğu 21 şüphelinin, usulsüz ihracat ithalat işlemleri sonucu kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve KDV iadesinden kaynaklı 204 milyon dolarlık sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

Ekipler, hayali ihracat yaptığı belirlenen 21 kişiye yönelik, İstanbul merkezli Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

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