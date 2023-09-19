Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.09.2023 09:30

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında asker ve sivillere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla aralarında 1'i muvazzaf 3 asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İzmir FETÖ
Sıradaki Haber
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
Türkiye'den 8 ayda 85 milyon dolarlık bulgur ihracatı
10:13
Enkazlardan çaldığı 460 kilo demiri satarken yakalandı
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:19
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü
09:54
Hayali ihracatla 23 milyon dolarlık dolandırıcılık: 17 gözaltı
09:56
Brent petrolün varil fiyatı 94,83 dolar
Nijerya'nın Lagos eyaletinde aşırı yağışlar sele neden oldu
Nijerya'nın Lagos eyaletinde aşırı yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ