Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.09.2023 09:58

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü. Bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Büyükçekmece barajı oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 4.83 olarak ölçülürken, göl adeta çöle döndü.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

İstanbul'da barajlar son günlerde kesilen yağışların ardından alarm vermeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Bu değer son bir yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Bir ay önce barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 30 civarındaydı. İstanbul'un barajlarındaki yüzde 24.97 doluluk oranının 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi.

Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bu tarihte 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 olarak ölçülmüştü.

Marmara ağustosu yağışsız geçirdi
Marmara ağustosu yağışsız geçirdi

Baraj gölünde korkutan görüntüler

İstanbul'un susuzluktan en çok etkilenen barajlarından biride Büyükçekmece Baraj Gölü oldu. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 4.83 olarak ölçüldü. Baraj havzasındaki görüntüler ise bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri aratmıyor.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

Daha metrelerce derinlikte suyla dolu alanlar bugün çöle dönmüş durumda. Sertleşen toprakta artık kamyonetlerle bile gitmek mümkün. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasını besleyen derelerde de durum farklı değil.

Tamamen kuruyan bu dereler üzerine kurulan köprülerin altında artık su kalmadı. Daha önce balık tutulan alanlar tamamen kurudu.

Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su çekilmiş durumda. Su olan bölümlerde ise derinliğin oldukça düştüğü belirtiliyor.

4 baraj yüzde 10'un altına indi

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

İstanbul'un barajlarından 4'ünde doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Adeta kuruma noktasına gelen Papuçdere barajında doluluk oranı 2.81, Kazandere barajında yüzde 4.8, Büyükçekmece barajında yüzde 4.83, Sazlıdere barajında ise 9.88 ölçüldü.

İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 54.68 ile Ömerli barajı oldu.

Türkiye son 33 yılın en kurak ağustosunu yaşadı
Türkiye son 33 yılın en kurak ağustosunu yaşadı

İstanbul barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları

Alibeyköy : % 17.4
Terkos : % 12.12
Elmalı : % 16.35
Darlık :   % 38.6
Ömerli : % 54.68
Büyükçekmece:  % 4.83
Sazlıdere: % 9.88
Istarcalar : %17.77
Kazandere:  % 4.8
Papuçdere : % 2.81
          

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Hayali ihracatla 23 milyon dolarlık dolandırıcılık: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu
11:55
BM Genel Kurulu'nun 78 yılında tarihe geçen ilginç anlar
11:53
Ortak sınavlar için örnek "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı
11:53
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefet liderinin tutuklanması için parlamento onayını istedi
11:51
Hindistan'da son dönemde ortaya çıkan Nipah virüsü yeni küresel salgın endişesi yarattı
11:45
Ankara’da sanayi sitesinde yangın
“Türkiye Yüzyılı” New York’ta tanıtıldı
“Türkiye Yüzyılı” New York’ta tanıtıldı
FOTO FOKUS
Bir adımla kurtuluş kamerada: Kilolarca ağırlıktaki cam üzerine devriliyordu
Bir adımla kurtuluş kamerada: Kilolarca ağırlıktaki cam üzerine devriliyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ