Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şubat 2022'de sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 1,3 derece üzerine çıktı. Türkiye'de 4,1 derece olarak kaydedilen uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı bu sene 5,4 derece oldu.

Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,7 derece ile Van Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 24,5 derece ile Şırnak Cizre’de tespit edildi.

Bu yılın şubat ayında ortalama sıcaklıklar Lüleburgaz, Alanya, Adana, Kaş, Acıpayam, Kale-Demre, Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Bafra, Oltu, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nin ortalama sıcaklığı 1,1 derece arttı

Marmara bölgesinde geçen ay ortalama sıcaklıklar, Lüleburgaz çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,1 derece iken, geçen ay 7,2 derece olarak ölçüldü.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 5,6 derece olarak Balıkesir merkezde, en yüksek sıcaklık ise 21,1 derece olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde ölçüldü ve ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında yaşandı.

Ege Bölgesi'nin en sıcağı Muğla

Ege Bölgesi'nde ise 7,4 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 7,9 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,7 derece olarak Afyonkarahisar'da, en yüksek sıcaklık ise 20,6 derece olarak Muğla'nın Milas ilçesinde tespit edildi.

Akdeniz'de en yüksek sıcaklık 23,9 derece oldu

Türkiye'de kışların ılık geçtiği Akdeniz bölgesinde ise ortalama sıcaklıklar Alanya, Adana, Kaş, Acıpayam ve Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oldu.

Akdeniz'in şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,6 derece iken, ortalama sıcaklık bu yıl 9,6 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,1 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 23,9 derece olarak İskenderun’da tespit edildi.

İç Anadolu'da düşük sıcaklık sıfırın altında 19,3 derece

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin 0,9 derece olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 1,5 derece olarak gerçekleşti.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 19,3 derece olarak Sivas Gemerek'te, en yüksek sıcaklık ise 17,3 derece olarak Aksaray ve Kayseri'de ölçüldü.

Karadeniz'de en düşük sıcaklık Bolu, en yüksek ise Artvin Hopa'da

Karadeniz bölgesinde şubat ortalama sıcaklıkları Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Bafra ve Oltu çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde yaşandı.

Bölgede 4 derece olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2022'de 5,5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,5 derece ile Bolu'da, en yüksek sıcaklık ise 24,4 derece ile Artvin Hopa'da kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk şehri Van oldu

Doğu Anadolu bölgesinde ortalama sıcaklıklar Ardahan, Erzurum, Kars, Iğdır, Elazığ, Horasan, Doğanşehir ve Başkale çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında yaşandı.

Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 2,8 dereceyken, 2022'de ortalama sıcaklık sıfırın altında 0,5 derece olarak tespit edildi.

Doğu'da en düşük sıcaklık Van'ın Özalp ilçesinde sıfırın altında 26,7 dereceyle, en yüksek sıcaklık ise Diyarbakır Ergani'de 17,1 dereceyle tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık 2,7 derece arttı

Kuraklığın hakim olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Batman ve Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı.

Bölgenin 6,1 derece olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı bu yıl 8,8 derece olarak gerçekleşti.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 5,7 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 24,5 dereceyle ise Şırnak Cizre'de ölçüldü.