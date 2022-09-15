İstanbul Fatih'te 4 hırsızlık şüphelisi, sabaha karşı bir kuyumcuyu hedef aldı.

Bir otomobille geldiler, çevreyi kolaçan edip, ellerinde çuvalla içeri girdiler.

İçeri girmeleriyle çıkmaları bir oldu

Tam o anda gözcülük yapan şüpheli, caddeye giren polis aracının tepe lambasını fark etti, hemen arkadaşlarını uyardı.

Şüpheliler o anda panikle tek bir altın alamadan, apar topar dışarı çıktılar, araçlarına binip kaçtılar.

Az sonra da güvenlik kamerasının kadrajına polis aracı girdi. Olası bir hırsızlık, polisin rutin devriyesi sayesinde önlenmiş oldu.

Soygun girişimleri yarım kalan hırsızlık şüphelilerinin o anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

