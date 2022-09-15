İstanbul Pendik'te oturan bir kadın eskiyen televizyonunu satmak için internet ilanı verdi. Televizyonu satın almak istediğini söyleyen bir kişi onunla iletişime geçti.

Televizyonu alacağını söyleyen kişi parayı bankadan değil elden vermek istediğini belirterek, kadının ev adresine gitti. Kadın televizyonu teslim etti ve karşılığında parayı aldı.

Parayı alan kadın paraya dikkat ettiğinde banknotların seri numaralarının aynı ve paranın sahte olduğunu fark etti.

Satıcının durumu polise haber vermesi üzerine polisler güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip o kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüphelinin piyasaya sahte para sürmekten sabıkası olduğu Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.