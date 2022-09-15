Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 14 yaralı
[Fotograf: DHA]
Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Ulaş köyüne öğrenci taşıyan 66 yaşındaki Nurseli Ekinci idaresindeki servis minibüsü ile 47 yaşındaki Halil Gürsoy yönetimindeki plakalı kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerle kamyonette bulunan 41 yaşındaki Tufan Harmancı ve 11 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler: Servis Aracı Tokat Trafik Kazası
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