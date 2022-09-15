Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde 18 kilo 321 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında arama faaliyeti yürüttü.
Aramada araziye gömülü 18 kilo 321 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Van Narkotik Uyuşturucu
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