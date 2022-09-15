Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs markete daldı. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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