Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:48'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 15.09.2022, 17:48:25 TSİ
Enlem : 39.4960 N
Boylam : 23.2021 E
Derinlik : 5.62 km
Detay : https://t.co/3kQfpR8kjY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi
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