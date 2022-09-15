Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da iki semt pazarının yeri değişti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde,18 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS dolayısıyla iki semt pazarın yeri değiştirildi.
Diyarbakır Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınava girmeleri için bu çalışmayı yaptıklarını kaydetti.
Sınav günü Mevlana Halit Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin Şeyh Şamil Mahallesi'nde, Yunus Emre Mahallesi'ndeki pazar yerinin ise Körhat Mahallesi'nde kurulacağı ifade eden Beyoğlu, öğrencilerin sınavlarına rahat bir şekilde girmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirtti.
Etiketler: Diyarbakır KPSS
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