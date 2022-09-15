Diyarbakır Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınava girmeleri için bu çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Sınav günü Mevlana Halit Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin Şeyh Şamil Mahallesi'nde, Yunus Emre Mahallesi'ndeki pazar yerinin ise Körhat Mahallesi'nde kurulacağı ifade eden Beyoğlu, öğrencilerin sınavlarına rahat bir şekilde girmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirtti.