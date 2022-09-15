Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta ayı saldırısı: Çoban ağır yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatan Çetin Toptaş, ağaçların yanında bozayı ile karşılaştı.
Ayının saldırmasıyla çenesinden, kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Toptaş’ın bağırması üzerine çevrede hayvan otlatan çobanlar, köpekleriyle bölgeye geldi.
Ayının kaçmasının ardından çobanlar, ağır yaralı Toptaş'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanedeki ilk müdahale sonrası Toptaş, Erzurum'a sevk edildi.
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