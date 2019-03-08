İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen H.U'yu yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Trabzon'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen H.U'yu yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA