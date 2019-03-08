Karısına şiddet uygulayan koca ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Dikkat çeken karara Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi imza attı. Karara gerekçe olan olay 29 Ocak 2019 tarihinde yaşandı.

Sercan Alır üç çocuğunun annesi ve 5 aylık hamile Nezaket Nur Alır'a şiddet uyguladı. Hayati tehlike geçiren kadın günlerce Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatta kalma mücadelesi verdi.

Olay üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Hazırlanan iddianamede Sercan Alır'a "kasten yaralama" suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Ama mahkeme yapılan eylemin ‘öldürmeye teşebbüs’ kapsamına girdiğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Mahkeme böylece örnek bir karara da imza atmış oldu.

Kaynak: DHA, TRT Haber