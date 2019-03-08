Kapatılan Todays Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Keneş'in, serbest bırakılmasından sonra eylemlerini ısrarlı bir şekilde devam ettirmesi nedeniyle savcılığın talebinin yerinde olduğuna karar verdi.
Hakimlik, Keneş hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Bülent Keneş'in, paylaştığı birçok tweette Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, ifadesini almak üzere adliyeye davet ettiği Keneş'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmiş, Keneş serbest bırakılmıştı.
Kaynak: TRT Haber