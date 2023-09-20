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Türkiye
AA 20.09.2023 09:24

Sosyal medyadaki nefret söylemleri nedeniyle 27 kişiye gözaltı

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki nefret söylemleri nedeniyle 27 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

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