Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA ]
Eskişehir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK ve terör örgütü DKP/BÖG propagandası yaptığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK ile DKP/BÖG lehine propaganda yaptığı öne sürülen 2 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir PKK/YPG Sosyal Medya Terör Örgütü
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