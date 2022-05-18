İstanbul'un Kartal ilçesinde A.G. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, önce kaldırımda yürüyen Şükrü Koç ile Fevzi Morkoç’a, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada sürücüler, aracın çarptığı yayalar ve araçlarda bulunan E.K. ile E.D. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir sürücüyü çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.